В Госдуму внесли законопроект о квотах на выбросы в атмосферу

В Государственную думу вчера внесли на рассмотрение законопроект о квотах на выбросы в атмосферу. Документ размещен правительством в системе обеспечения законодательной.

Напомним, в феврале Минприроды РФ направило на согласование в правительство РФ законопроект по введению квот на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

В документе сказано, что расчеты загрязнения воздуха в населенных пунктах будут производиться от общих допустимых объемов загрязнений воздуха (в тоннах). Основой для вычислений станут данные о выбросах вредных веществ всех стационарных и передвижных источников загрязнения воздуха.

Эксперимент по квотированию выбросов состоится в 2020—2025 годах в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Череповце, Челябинске и Чите. К 2024 году планируется сократить общий объем выбросов на 22%.