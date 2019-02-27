Минприроды РФ внесло в правительство законопроект о квотах на выбросы в атмосферу

Минприроды РФ направило на согласование в правительство РФ законопроект по введению квот на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Инициатива разработана в рамках федерального проекта (ФП) «Чистый воздух».

В документе сказано, что расчеты загрязнения воздуха в населенных пунктах будут производиться от общих допустимых объемов загрязнений воздуха (в тоннах). Основой для вычислений станут данные о выбросах вредных веществ всех стационарных и передвижных источников загрязнения воздуха.

Квоты на допустимые выбросы должны распределяться между всеми хозяйствующими субъектами населенного пункта, кроме предприятий, отнесенных к четвертой (наименее опасной) категории. Перечень квотируемых объектов, установление самих квот, а также ответственность за нарушения будут разрабатывать регионы, пишет «Коммерсант».

Эксперимент по квотированию выбросов состоится в 2020—2025 годах в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Череповце, Челябинске и Чите. К 2024 году планируется сократить общий объем выбросов на 22%.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила вдвое повысить экологические штрафы для крупных предприятий.