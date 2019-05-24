Ольга Васильева высоко оценила уровень подготовки WorldSkills Russiа в Казани
Министр просвещения РФ Ольга Васильева призналась, что уровня подготовки WorldSkills Russiа, как в Казани, до этого не было, сообщает ИА «Татар-информ».
— Я и мои коллеги оцениваем подготовку очень высоко, потому что все готово, апробированы все коммуникации, все работает, готовы все помещения, они прекрасные, готово все оборудование, — прокомментировала Васильева.
Напомним, сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в казанском Кремле провел встречу с министром просвещения России Ольгой Васильевой.
В ходе переговоров обсуждались вопросы совершенствования образовательной системы и другие актуальные темы.
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