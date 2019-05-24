Минниханов обсудил с Ольгой Васильевой вопросы совершенствования образовательной системы

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в казанском Кремле провел встречу с министром просвещения России Ольгой Васильевой.

В ходе переговоров обсуждались вопросы совершенствования образовательной системы и другие актуальные темы, передает пресс-служба президента РТ.

Также во встрече приняли участие руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров и министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.



Сегодня вечером Ольга Васильева примет участие в торжественной церемонии закрытия VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».



Ранее сообщалось, что оборудование чемпионата WorldSkills после его проведения могут передать колледжам.

