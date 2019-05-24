Минниханов обсудил с Ольгой Васильевой вопросы совершенствования образовательной системы
Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в казанском Кремле провел встречу с министром просвещения России Ольгой Васильевой.
В ходе переговоров обсуждались вопросы совершенствования образовательной системы и другие актуальные темы, передает пресс-служба президента РТ.
Также во встрече приняли участие руководитель Аппарата президента РТ Асгат Сафаров и министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.
Сегодня вечером Ольга Васильева примет участие в торжественной церемонии закрытия VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».
Ранее сообщалось, что оборудование чемпионата WorldSkills после его проведения могут передать колледжам.
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