В центре Лиона прогремел взрыв, не менее семи человек пострадали

На одной из пешеходных улиц в центре Лиона прогремел взрыв, сообщает CNews.

Отмечается, что взорвался заминированный сверток. По предварительной информации, взрыв произошел на улице Виктора Гюго во втором округе Лиона. Полиция уже оцепила место происшествия. Городские власти призывают людей избегать этого района в целях безопасности.

Известно, что пострадали не менее семи человек, среди них один ребенок, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на один из французских телеканалов.