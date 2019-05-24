«Ак Барс» подписал контракт с вратарем Рейдеборном

Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с вратарем Адамом Рейдеборном, сообщает пресс-служба ХК.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/2020. В прошлом сезоне Рейдеборн провел 57 матчей в составе «Юргордена». В них он отразил 91,9% бросков. Он серебряный призер Шведской хоккейной лиги (2019), дважды становился лучшим вратарем Шведской хоккейной лиги (2018,2019).

Напомним, ранее хоккейный клуб «Ак Барс» сообщил о подписании контракта с защитником Кристианом Хенкелем. Соглашение рассчитано до конца сезона 2020/2021. В прошлом сезоне игрок провел 59 матчей в составе минского «Динамо».

