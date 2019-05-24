Племянница Скрипаля передала запись его звонка в СК

Фото: скриншот

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория передала в Следственный комитет записи недавних звонков дяди.

«Он звонил дважды, один раз в апреле и один раз оставил сообщение на автоответчике <…>. Номер определился, номер зарегистрирован в Великобритании, каждый раз номер был разный», — цитирует ее ТАСС.

Она пояснила, что решение изначально не сообщать о звонках Сергея Скрипаля приняла самостоятельно.

Ранее газета «Московский Комсомолец» опубликовала аудиозапись звонка бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери, племяннице Виктории в День Победы.