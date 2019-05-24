Племянница Скрипаля передала запись его звонка в СК
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория передала в Следственный комитет записи недавних звонков дяди.
«Он звонил дважды, один раз в апреле и один раз оставил сообщение на автоответчике <…>. Номер определился, номер зарегистрирован в Великобритании, каждый раз номер был разный», — цитирует ее ТАСС.
Она пояснила, что решение изначально не сообщать о звонках Сергея Скрипаля приняла самостоятельно.
Ранее газета «Московский Комсомолец» опубликовала аудиозапись звонка бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери, племяннице Виктории в День Победы.
Справка
Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта 2018 года. По данным властей Великобритании, на месте обнаружили следы советского вещества «Новичок», а устроила отравление Россия. Москва отвергла эти заявления. Но выводы Лондона стали поводом для нового международного скандала и высылки российских дипломатов из США и стран Европы. Россия ответила зеркально и выслала представителей дипмиссий других стран.
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