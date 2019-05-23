СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице в День Победы
Газета «Московский Комсомолец» опубликовала аудиозапись звонка бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери, племяннице Виктории в День Победы.
Отмечается, что он не смог дозвониться до родственницы и оставил сообщение на автоответчике. В нем Скрипаль поздравил Викторию с праздником и поинтересовался состоянием ее здоровья после нападения, которое произошло в начале апреля в Ярославле.
«У меня все нормально — у нас, у Юлечки тоже», — отметил Скрипаль.
Ранее СМИ сообщили о готовности Юлии Скрипаль выступить с публичным заявлением.
Справка
Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта 2018 года. По данным властей Великобритании, на месте обнаружили следы советского вещества «Новичок», а устроила отравление Россия. Москва отвергла эти заявления. Но выводы Лондона стали поводом для нового международного скандала и высылки российских дипломатов из США и стран Европы. Россия ответила зеркально и выслала представителей дипмиссий других стран.
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