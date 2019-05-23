СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице в День Победы

Фото: скриншот НТВ

Газета «Московский Комсомолец» опубликовала аудиозапись звонка бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери, племяннице Виктории в День Победы.

Отмечается, что он не смог дозвониться до родственницы и оставил сообщение на автоответчике. В нем Скрипаль поздравил Викторию с праздником и поинтересовался состоянием ее здоровья после нападения, которое произошло в начале апреля в Ярославле.

«У меня все нормально — у нас, у Юлечки тоже», — отметил Скрипаль.

Ранее СМИ сообщили о готовности Юлии Скрипаль выступить с публичным заявлением.