Новости общества

16:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице в День Победы

15:59, 23.05.2019
СМИ опубликовали аудиозапись звонка Сергея Скрипаля племяннице в День Победы
Фото: скриншот НТВ

Газета «Московский Комсомолец» опубликовала аудиозапись звонка бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери, племяннице Виктории в День Победы.

Отмечается, что он не смог дозвониться до родственницы и оставил сообщение на автоответчике. В нем Скрипаль поздравил Викторию с праздником и поинтересовался состоянием ее здоровья после нападения, которое произошло в начале апреля в Ярославле.

«У меня все нормально — у нас, у Юлечки тоже», — отметил Скрипаль.

Ранее СМИ сообщили о готовности Юлии Скрипаль выступить с публичным заявлением.

Справка

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта 2018 года. По данным властей Великобритании, на месте обнаружили следы советского вещества «Новичок», а устроила отравление Россия. Москва отвергла эти заявления. Но выводы Лондона стали поводом для нового международного скандала и высылки российских дипломатов из США и стран Европы. Россия ответила зеркально и выслала представителей дипмиссий других стран.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров