Акимов в Иннополисе заявил, что отказ от частот 5G приведет к удорожанию устройств

Отказ от выделения наиболее привлекательного для 5G частотного диапазона 3,4—3,8 ГГц, на который ориентируются крупнейшие мировые производители оборудования, повлечет удорожание устройств и сервисов для пользователей. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах конференции ЦИПР-2019 в Иннополисе.

«Если мы оставим узкий диапазон, очень специфичный, на котором мало что работает из того, что производится в мире, — я имею в виду пользовательские устройства — то за это заплатит потребитель в итоге», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, 5G в случае применения тех же частот, что в других странах (3,4—3,8 ГГЦ), — это гигантский рынок для отечественных производителей в сфере микроэлектроники, в сфере производства телекоммуникационного оборудования.

Ранее Акимов заявил, что затраты компаний на создание сети связи следующего поколения 5G оцениваются в 650 млрд рублей.