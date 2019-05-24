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Акимов в Иннополисе заявил, что отказ от частот 5G приведет к удорожанию устройств

15:59, 24.05.2019
Акимов в Иннополисе заявил, что отказ от частот 5G приведет к удорожанию устройств
Фото: publicdomainpictures.net

Отказ от выделения наиболее привлекательного для 5G частотного диапазона 3,4—3,8 ГГц, на который ориентируются крупнейшие мировые производители оборудования, повлечет удорожание устройств и сервисов для пользователей. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах конференции ЦИПР-2019 в Иннополисе.

«Если мы оставим узкий диапазон, очень специфичный, на котором мало что работает из того, что производится в мире, — я имею в виду пользовательские устройства — то за это заплатит потребитель в итоге», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, 5G в случае применения тех же частот, что в других странах (3,4—3,8 ГГЦ), — это гигантский рынок для отечественных производителей в сфере микроэлектроники, в сфере производства телекоммуникационного оборудования.

Ранее Акимов заявил, что затраты компаний на создание сети связи следующего поколения 5G оцениваются в 650 млрд рублей.

Технологии Татарстан
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