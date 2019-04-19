В правительстве оценили размер затрат компаний на создание сети 5G

Правительство оценило затраты компаний на создание сети связи следующего поколения 5G в 650 млрд рублей. Об этом сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным вице-премьер Максим Акимов.

«Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги (или значительная их часть) были отданы зарубежным вендорам — поставщикам оборудования, это так называемая большая тройка олигополии: Cisco, Huawei и Nokia», — цитирует Акимова пресс-служба Кремля.

Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказала «Ростелекому» и «Мегафону» в продлении разрешения на тестирование 5G в диапазонах 24,25—29,5 ГГц и 3,4—3,8 ГГц.

Тестирование проходило в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, где были развернуты пилотные зоны.