Глава МВД по РТ в 2018 году заработал более 3,1 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В 2018 году доход министра внутренних дел по РТ Артема Хохорина составил чуть более 3,1 млн рублей. Это следует из декларации, опубликованной на сайте МВД.



Напомним, по итогам 2017 года Хохорин заработал 2,8 млн рублей.

Недвижимости и транспорта в собственности у главы ведомства по-прежнему нет. Он также пользуется квартирой площадью 151,6 кв. м, а также земельным участком площадью 1,682 тыс. кв. м и жилым домом площадью 208 кв. м, которые находятся в собственности супруги.

Она в свою очередь в 2018 году заработала 154 тыс. рублей против 105 тыс. рублей годом ранее. Также она владеет автомобилем TOYOTA RAV 4.