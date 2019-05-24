Замглавы «Роскосмоса» заработал почти в два раза больше Рогозина

Финансовый директор «Роскосмоса» Дмитрий Беленов заработал в 2018 году почти в два раза больше главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Согласно сведениям о доходах, размещенных на сайте «Роскосмоса», Беленов задекларировал заработок в 57,4 миллиона рублей, в том числе 4 миллиона рублей по основному месту работы. Рогозин в 2018 году заработал 29,5 миллиона рублей, из них по основному месту работы — 23,5 миллиона.



Добавим, что главе госкорпорации также принадлежит автомобиль «Газ-21Р», Mercedes S560, мотоцикл BMW R1200GS, он владелец земельного участка в 2,3 тысячи квадратных метров, жилого дома площадью 782 «квадрата». В пользовании у Рогозина находится 346-метровая квартира.



Напомним, что в 2017 году Дмитрий Рогозин в должности вице-премьера задекларировал доход в 24,2 миллиона рублей. 24 мая 2018 года он был назначен главой «Роскосмоса».

