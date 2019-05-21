Оборудование чемпионата WorldSkills после его проведения могут передать колледжам
Генеральный директор союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов рассказал, что после окончания чемпионата оборудование могут передать колледжам, которые готовили сборную и обеспечивают массовую подготовку.
Также оборудование может остаться в Татарстане или быть использовано как поддержка чемпионатного движения.
По словам Уразова, сейчас нет конкретного решения о дальнейшей судьбе оборудования, которое стоит более миллиарда рублей. В ближайшее время власти Татарстана при согласовании с федеральными органами решат вопрос о наследии мирового чемпионата WorldSkills, передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что Татарстан получит около 631 млн рублей на подготовку объектов жилого комплекса Деревни Универсиады для проживания участников Мирового чемпионата WorldSkills.
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