Оборудование чемпионата WorldSkills после его проведения могут передать колледжам

Генеральный директор союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов рассказал, что после окончания чемпионата оборудование могут передать колледжам, которые готовили сборную и обеспечивают массовую подготовку.



Также оборудование может остаться в Татарстане или быть использовано как поддержка чемпионатного движения.



По словам Уразова, сейчас нет конкретного решения о дальнейшей судьбе оборудования, которое стоит более миллиарда рублей. В ближайшее время власти Татарстана при согласовании с федеральными органами решат вопрос о наследии мирового чемпионата WorldSkills, передает «Интерфакс».



Ранее сообщалось, что Татарстан получит около 631 млн рублей на подготовку объектов жилого комплекса Деревни Универсиады для проживания участников Мирового чемпионата WorldSkills.

