Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что приняла решение уйти в отставку.
Она объявила об этом сегодня, проведя пресс-конференцию перед своей официальной резиденцией на Даунгинг-стрит, 10.
«Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня», — сказала Мэй.
Ранее газета The Times писала, что в ближайшее время глава британского правительства уйдет в отставку. Увольнение Мэй происходит на фоне разногласий с правительством по Brexit. Как минимум 11 британских министров говорили о необходимости выгнать премьера.
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