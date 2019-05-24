Новости общества

12:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Тереза Мэй объявила об отставке

12:09, 24.05.2019
Тереза Мэй объявила об отставке
Фото: Controller of Her Majesty’s Stationery Office

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что приняла решение уйти в отставку.

Она объявила об этом сегодня, проведя пресс-конференцию перед своей официальной резиденцией на Даунгинг-стрит, 10.

«Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня», — сказала Мэй.

Ранее газета The Times писала, что в ближайшее время глава британского правительства уйдет в отставку. Увольнение Мэй происходит на фоне разногласий с правительством по Brexit. Как минимум 11 британских министров говорили о необходимости выгнать премьера.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров