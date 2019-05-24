Тереза Мэй объявила об отставке

Фото: Controller of Her Majesty’s Stationery Office

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что приняла решение уйти в отставку.

Она объявила об этом сегодня, проведя пресс-конференцию перед своей официальной резиденцией на Даунгинг-стрит, 10.

«Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня», — сказала Мэй.

Ранее газета The Times писала, что в ближайшее время глава британского правительства уйдет в отставку. Увольнение Мэй происходит на фоне разногласий с правительством по Brexit. Как минимум 11 британских министров говорили о необходимости выгнать премьера.

