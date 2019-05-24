В Татарстане появится центр парусного спорта

В Лаишево будет создан парусный центр республиканского значения. Об этом сообщил председатель правления Федерации парусного спорта РТ Вадим Трофимов.

По его словам, проект по строительству центра уже одобрил президент РТ Рустам Минниханов. Трофимов добавил, что пока о конкретных датах строительства говорить рано.



Председатель правления Федерации парусного спорта РТ уточнил, что пока в Татарстане из-за отсутствия такого центра проведение европейских и мировых соревнований невозможно, передает ИА «Татар-информ».



Напомним, что в прошлом году в казанском яхт-клубе на акватории Волги прошли Межрегиональные детско-юношеские соревнования по парусному спорту — первенство Федерации парусного спорта Республики Татарстан — 2018.

