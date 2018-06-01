Попутного ветра: как юные яхтсмены соревнуются на Волге «на всех парусах»

17:39, 01.06.2018 25
1/25
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

С 1 по 3 июня в Казанском яхт-клубе на акватории Волги проходят Межрегиональные детско-юношеские соревнования по парусному спорту Первенство Федерации парусного спорта Республики Татарстан-2018. В соревнованиях принимают участие юные яхтсмены из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Елабуги, Сызрани в возрасте от 8 до 17 лет.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи