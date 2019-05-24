Вице-премьер РФ Акимов прибыл в Татарстан для посещения Иннополиса

Вице-премьер РФ Максим Акимов сегодня прибыл в Татарстан с рабочим визитом. В Международном аэропорту «Казань» его встретил президент РТ Рустам Минниханов.



В ходе своего визита в республику Акимов посетит город Иннополис, где пройдет церемония подведения итогов конкурса цифровых решений Агентства стратегических инициатив (АСИ). Также вице-премьер РФ примет участие в совещании Министерства просвещения РФ «Цифровизация образования».

Кроме того, в Иннополисе Акимов проведет заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» и совещание по развитию в России сетей связи 5G, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что ранее Максим Акимов посещал Татарстан в феврале этого года. Тогда он побывал в Иннополисе и на Казанском вертолетном заводе.

