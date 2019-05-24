Очередной Всероссийский съезд органов охраны памятников пройдет в 2020 году в Казани

Фото: Инна Серова

В Казани в 2020 году состоится Всероссийский съезд органов охраны памятников, сообщил сегодня на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам сохранения культурного наследия председатель Комитета РТ по охране культурного наследия Иван Гущин.

По его словам, это событие приурочено к празднованию 100-летия образования Татарской АССР.

Ранее «Реальное время» писало о том, что в день открытия в Казани фестиваля «Архитектурное наследие-2019» в столице Татарстана был разрушен объект, признанный экспертами достойным сохранения и статуса памятника истории и культуры, — Арские казармы.