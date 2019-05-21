ОЭСР сохранила прогноз роста ВВП России на уровне 1,4% в 2019 году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оставила в силе свой прогноз роста реального ВВП РФ, предсказав его на уровне 1,4% в 2019 году. В марте организация прогнозировала ухудшение показателей и рост экономики на уровне 1,4%.

В 2020 году эксперты ожидают улучшения роста российской экономики на уровне 2,1%, следует из данных на сайте организации.

В марте ОЭСР прогнозировала рост ВВП России в следующем году на 1,5%.



Эксперты НИУ «Высшая школа экономики» среди основных рисков для роста ВВП России по итогам 2019 года назвали санкции, снижение цен на нефть, а также замедление роста мировой экономики.

