В Киеве Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих»

Новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих». Видеозапись вручения презента появилась в Facebook.

Экземпляр был вручен политику на фестивале «Книжный арсенал», который проходит в Киеве. Представители одного из издательств преподнесли Зеленскому информационный справочник для подростков.

<span id="selection-marker-start" class="redactor-selection-marker"></span><span id="selection-marker-end" class="redactor-selection-marker"></span>

В аннотации к книге сообщается, что в ней «в понятной форме» описаны такие термины, как политическая система, идеология и так далее, пишет «Обозреватель».

Сам Зеленский спокойно отнесся к подарку.

Напомним, ранее Зеленский внес в Раду свой первый законопроект.