В Киеве Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих»
Новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих». Видеозапись вручения презента появилась в Facebook.
Экземпляр был вручен политику на фестивале «Книжный арсенал», который проходит в Киеве. Представители одного из издательств преподнесли Зеленскому информационный справочник для подростков.
В аннотации к книге сообщается, что в ней «в понятной форме» описаны такие термины, как политическая система, идеология и так далее, пишет «Обозреватель».
Сам Зеленский спокойно отнесся к подарку.
Напомним, ранее Зеленский внес в Раду свой первый законопроект.ОбществоВласть
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