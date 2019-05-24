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В Киеве Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих»

10:43, 24.05.2019
В Киеве Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих»
Фото: president.gov.ua

Новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу «Политика для начинающих». Видеозапись вручения презента появилась в Facebook.

Экземпляр был вручен политику на фестивале «Книжный арсенал», который проходит в Киеве. Представители одного из издательств преподнесли Зеленскому информационный справочник для подростков.

В аннотации к книге сообщается, что в ней «в понятной форме» описаны такие термины, как политическая система, идеология и так далее, пишет «Обозреватель».

Сам Зеленский спокойно отнесся к подарку.

Напомним, ранее Зеленский внес в Раду свой первый законопроект.

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