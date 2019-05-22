Зеленский внес в Раду свой первый законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду свой первый законопроект как глава государства.
Зеленский предлагает Верховной раде внести изменение в закон «О публичных закупках» относительно осуществления закупок во время избирательного процесса. Президент Украины направил соответствующий документ в парламент и отметил как неотложный.
Как сообщает «112 Украина», законопроект могут рассмотреть сегодня на внеочередном заседании парламента. Ожидается, что также будут обсуждаться изменения в закон о выборах народных депутатов.
В настоящее время текст документа отсутствует на сайте Верховной рады.
Ранее Владимир Зеленский подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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