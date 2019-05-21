Российская армия перестанет кормить военных тушенкой и «мясорастительными консервами»

Тушенка и «мясорастительные консервы» больше не будут входить в рацион питания российских военнослужащих. Об этом заявил замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Дмитрий Булгаков в интервью «АиФ».

По его словам, раньше данные продукты являлись «фирменным знаком военной кухни». При этом он добавил, что питание военных напрямую зависит от их физических нагрузок.

«У летчика они одни [физнагрузки], у подводника — другие, у спецназовца зимой в горах — третьи. Кстати, энергетическая ценность базового пайка российского военнослужащего самая мощная: 4200 ккал в сутки», — подчеркнул Булгаков.

Сам замминистра обороны признался, что любит гречку, но «через три дня она хоть кому надоест».

Напомним, ранее сообщалось, что ежегодно около 135 тысяч призывников в России не попадают в армию из-за ожирения.