Ростуризм планирует распространить действие электронных виз по всей России

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) намерено распространить действие электронных виз на всю Россию. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, одна из главных целей — чтобы люди из разных стран как можно больше узнавали о России.

«Медленно, но все таки поступательно двигаемся, чтобы электронная виза в ближайшие 1,5-2 года начала действовать по всей стране», — цитирует ТАСС Догузову.

Она также добавила, что Ростуризм поддерживает инициативу властей Приморского края о продлении срока электронной визы до 14 дней.

Напомним, ранее Черногория упростила для россиян порядок пребывания в стране.