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Ростуризм планирует распространить действие электронных виз по всей России

07:24, 24.05.2019
Ростуризм планирует распространить действие электронных виз по всей России
Фото: pixabay.com

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) намерено распространить действие электронных виз на всю Россию. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.

По ее словам, одна из главных целей — чтобы люди из разных стран как можно больше узнавали о России.

«Медленно, но все таки поступательно двигаемся, чтобы электронная виза в ближайшие 1,5-2 года начала действовать по всей стране», — цитирует ТАСС Догузову.

Она также добавила, что Ростуризм поддерживает инициативу властей Приморского края о продлении срока электронной визы до 14 дней.

Напомним, ранее Черногория упростила для россиян порядок пребывания в стране.

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