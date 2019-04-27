Черногория упростила для россиян порядок пребывания в стране

Черногория на срок с 15 апреля по 31 октября 2019 года ввела безвизовый режим для россиян.



Как сообщает пресс-служба МИД России, в указанный период россияне «могут въезжать, пересекать территорию и пребывать в Черногории до 90 дней» только с документом, удостоверяющим личность.

До этого граждане России могли путешествовать по Черногории без визы при условии, что продолжительность их визита не превышала 30 дней с даты въезда.

Ранее аналитики страховой компании «Ренессанс страхование» определили самые опасные страны для отдыха, наиболее посещаемые российскими туристами. В этот список попала и Черногория.