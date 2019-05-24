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Microsoft удалила упоминания Huawei с сайта своего облачного сервиса

06:32, 24.05.2019
Microsoft удалила упоминания Huawei с сайта своего облачного сервиса
Фото: flickr.com

Американская компания Miсrosoft удалила все упоминания Huawei с сайта своего облачного сервиса Azure Stack.

Китайское предприятие исчезло из каталога, в котором перечислены компании, с чьим оборудованием может работать сервис. Но логотип и название Huawei пока значатся в перечне партнеров Azure Stack на сайте сервиса, передает Bloomberg.

Сотрудничество с китайской корпорацией приостановлено из-за запрета властей США.

Напомним, ранее в Panasonic опровергли полный отказ от сотрудничества с Huawei.

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