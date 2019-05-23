В Panasonic опровергли полный отказ от сотрудничества с Huawei

Японская компания Panasonic пока не намерена полностью прекращать сделки с китайским производителем техники Huawei. Речь идет только о сделках, запрещенных властями США.

«Panasonic объявил внутри своей компании, что прекращает сделки с Huawei и 68 связанными с ней фирмами, которые запрещены правительством США. Однако Panasonic не дает комментариев по поводу других, не запрещенных Соединенными Штатами сделок с Huawei и 68 связанными с ней компаниями», — приводит ТАСС ответ представителя отдела корпоративных коммуникаций Panasonic Джо Флинна.

Он подчеркнул, что компания может подготовить более полный релиз по этому поводу позже.

Ранее сообщалось, что Panasonic прекратит сотрудничество с Huawei из-за американских санкций. Однако в своем аккаунте китайской соцсети WeChat компания заверила, что продолжит сотрудничество с производителем смартфонов. В том числе не прервутся и поставки электронных комплектующих.