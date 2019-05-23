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Происшествия

В Пермском крае обнаружено тело следователя СК

20:30, 23.05.2019

Сотрудника следственного управления СКР по Пермскому краю обнаружили мертвым в городе Лысьва, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе краевого управления СКР заявили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Региональные СМИ отмечают, что мужчина мог покончить жизнь самоубийством.

Напомним, в конце марта 2019 года в отделе полиции «Сафиуллина» в Казани был обнаружен застреленным 26-летний следователь Рамиль Гизетдинов. В сообщении СУ СКР по РТ указывалось, что, по предварительным данным, полицейский покончил с собой. По данным «Реального времени», поводом для самоубийства могли стать проблемы в семье.

Происшествия
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