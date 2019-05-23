Новости общества

21:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане за 4 месяца взыскали более 286 млн рублей долгов по зарплате

19:58, 23.05.2019
В Татарстане за 4 месяца взыскали более 286 млн рублей долгов по зарплате
Фото: скриншот

По итогам января — апреля 2019 года в Татарстане по результатам прокурорских проверок была взыскана задолженность по заработной плате в размере 286 млн рублей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам начальника отдела прокуратуры РТ Айрата Галимова, в прошлом году было взыскано более полумиллиарда рублей.

Большая часть задолженности приходится на обрабатывающее производство, из которой 10 процентов — на строительную сферу. В основном на невыплату зарплаты люди жалуются в прокуратуру и уполномоченному по правам человека.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в Татарстане задолженность по зарплате превышает 64 млн рублей.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров