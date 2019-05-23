В Татарстане за 4 месяца взыскали более 286 млн рублей долгов по зарплате

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По итогам января — апреля 2019 года в Татарстане по результатам прокурорских проверок была взыскана задолженность по заработной плате в размере 286 млн рублей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам начальника отдела прокуратуры РТ Айрата Галимова, в прошлом году было взыскано более полумиллиарда рублей.

Большая часть задолженности приходится на обрабатывающее производство, из которой 10 процентов — на строительную сферу. В основном на невыплату зарплаты люди жалуются в прокуратуру и уполномоченному по правам человека.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в Татарстане задолженность по зарплате превышает 64 млн рублей.