В одной из квартир Набережных Челнов обнаружены три трупа с ножевыми ранениями

В одной из квартир Набережных Челнов полиция обнаружила три трупа с ножевыми ранениями, сообщает ИА «Татар-информ».

Квартира, в которой находились тела, находится в 49-м комплексе Нового города. Погибшими оказались мать, отец и их несовершеннолетний сын. На телах всех троих обнаружены следы ножевых ранений. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Оренбурге нашли убитыми директора коммерческой организации, его супругу и водителя.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

