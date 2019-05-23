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В одной из квартир Набережных Челнов обнаружены три трупа с ножевыми ранениями

19:51, 23.05.2019
В одной из квартир Набережных Челнов обнаружены три трупа с ножевыми ранениями
Фото: sledcom.ru

В одной из квартир Набережных Челнов полиция обнаружила три трупа с ножевыми ранениями, сообщает ИА «Татар-информ».

Квартира, в которой находились тела, находится в 49-м комплексе Нового города. Погибшими оказались мать, отец и их несовершеннолетний сын. На телах всех троих обнаружены следы ножевых ранений. На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Оренбурге нашли убитыми директора коммерческой организации, его супругу и водителя.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Происшествия Татарстан
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