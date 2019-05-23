Новости происшествий

15:05 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В квартире Михаила Абызова обнаружили наркотики

13:31, 23.05.2019
В квартире Михаила Абызова обнаружили наркотики
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В квартире экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в ходе обыска было найдено наркотическое вещество. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда.

При этом он не уточнил, предъявлено ли Абызову обвинение в хранении наркотиков, а также количество и вид обнаруженных наркотиков, передает ТАСС.

Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста Абызова до 25 июля.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Михаила Абызова до 25 мая. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров