В квартире Михаила Абызова обнаружили наркотики

В квартире экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в ходе обыска было найдено наркотическое вещество. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда.



При этом он не уточнил, предъявлено ли Абызову обвинение в хранении наркотиков, а также количество и вид обнаруженных наркотиков, передает ТАСС.



Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста Абызова до 25 июля.



Ранее Басманный суд Москвы арестовал Михаила Абызова до 25 мая. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

