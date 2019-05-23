Минниханов вновь возглавил совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Сегодня состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Так, был заслушан доклад о деятельности «Татнефтехиминвест-холдинга» в 2018 году и утверждена годовая отчетность. Всю прибыль в размере 3,7 млрд рублей решено направить на развитие холдинга. Поскольку данная прибыль получена за счет переоценки имеющихся у холдинга активов, дивиденды за 2018 год выплачиваться не будут.

Также на собрании президента Татарстана Рустама Минниханова вновь избрали председателем совета директоров холдинга. Генеральным директором утвержден Рафинат Яруллин. Что касается состава совета директоров, то в нем произошли изменения. В него вошли генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов (сменил своего предшественника Игоря Носова) и министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов (сменил консультанта президента РТ по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений Рената Муслимова), сообщает пресс-служба главы РТ.

Так, членами Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» снова стали:

президент Республики Татарстан Рустам Минниханов;

премьер-министр РТ Алексей Песошин;

генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов;

генеральный директор АО «ТАНЕКО» Леонид Алехин;

генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин;

председатель правления АКБ «Ак Барс» Зуфар Гараев;

заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов;

генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов;

руководитель АИР РТ Талия Минуллина;

помощник Президента РТ Ринат Сабиров;

председатель Совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий Самаренкин;

генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим» Валерий Сорокин;

директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов;

помощник Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов;

министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин;

генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев;

генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев;

председатель Совета директоров Управляющей компании «Татэнерго» Ильдар Халиков;

генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев;

генеральный директор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов;

генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин;

генеральный директор АО «НИИнефтепромхим» Эльбрус Магдеев;

министр экономики РТ Фарид Абдулганиев;

член Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Владимир Бусыгин.



Напомним, Минниханов на очередном заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» 1 апреля предложил организовать в республике мероприятия к 150-летию создания периодической таблицы химических элементов Дмитрия Менделеева.