Минниханов предложил организовать в Татарстане мероприятия в связи со 150-летием таблицы Менделеева

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» предложил организовать в республике мероприятия к 150-летию создания периодической таблицы химических элементов Дмитрия Менделеева.

Празднование может быть приурочено ко Дню химика в мае и Татарстанскому нефтегазохимическому форуму, который пройдет со 2 по 4 сентября.



Также на заседании прошла презентация книги доцента Казанского федерального университета Аркадия Курамшина «Элементы: замечательный сон профессора Менделеева». Она приурочена к Международному году периодической таблицы химических элементов, объявленному ООН в 2019 году. Менделеев имел прямое отношение к Татарстану — на Бондюжском заводе он разрабатывал рецептуры пороха.

Минниханов оценил книгу и рекомендовал сделать ее доступной в электронном виде для школ.

Подробнее о заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» — в материале «Реального времени».