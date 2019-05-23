Медведев заявил, что слово «кризис» исчезло из актуальной экономической лексики

Слово «кризис» на данный момент исчезло из актуальной экономической лексики.

«Еще несколько лет назад слово «кризис» было таким рефреном, регулярно звучало в выступлениях аналитиков, экономистов, финансистов и, конечно, министров. Сегодня об этом практически не говорят, эти слова исчезли из актуальной экономической лексики», — сказал на коллегии министерства экономического развития премьер РФ Дмитрий Медведев.



По его словам, сейчас все обсуждают тему создания условий для устойчивого экономического роста, пишет «РИА Новости».

Напомним, в l квартале 2019 ВВП России вырос на 0,5% в годовом выражении.

Директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов, комментируя информацию Росстата, заявил, что экономика РФ находится на грани рецессии. Это подтвердил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.