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Медведев заявил, что слово «кризис» исчезло из актуальной экономической лексики

16:55, 23.05.2019
Медведев заявил, что слово «кризис» исчезло из актуальной экономической лексики
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Слово «кризис» на данный момент исчезло из актуальной экономической лексики.

«Еще несколько лет назад слово «кризис» было таким рефреном, регулярно звучало в выступлениях аналитиков, экономистов, финансистов и, конечно, министров. Сегодня об этом практически не говорят, эти слова исчезли из актуальной экономической лексики», — сказал на коллегии министерства экономического развития премьер РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, сейчас все обсуждают тему создания условий для устойчивого экономического роста, пишет «РИА Новости».

Напомним, в l квартале 2019 ВВП России вырос на 0,5% в годовом выражении.

Директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов, комментируя информацию Росстата, заявил, что экономика РФ находится на грани рецессии. Это подтвердил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

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