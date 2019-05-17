Эксперты: экономика России на грани рецессии

В l квартале 2019 ВВП России вырос на 0,5% в годовом выражении, следует из предварительных данных Росстата. По итогам lV квартала прошлого года экономика выросла на 2,7%.

Директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов, комментируя информацию Росстата, заявил, что экономика РФ находится на грани рецессии. Это подтвердил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.



Как пишут «Ведомости», замедления роста экономики РФ ждали все, но не столь резкого: это хуже прогнозов Минэкономразвития (0,8%), Центробанка (1—1,5%), а также Bloomberg (1,2%). Это ниже самого пессимистичного из всех прогнозов аналитиков (0,8%), указывает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

Ранее эксперты НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) среди основных рисков для роста ВВП России по итогам 2019 года указали санкции, снижение цен на нефть, а также замедление роста мировой экономики.