Зеленский подписал первый указ

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«В связи с вступлением 20 мая 2019 на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — говорится в тексте документа.



Указ «О принятии полномочий Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины» издан под номером 300.



Ранее СМИ сообщили, что первым указом Владимира Зеленского после инаугурации станет указ о роспуске Рады.

