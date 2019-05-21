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Зеленский подписал первый указ

12:15, 21.05.2019
Зеленский подписал первый указ
Фото: ru.wikipedia.org

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«В связи с вступлением 20 мая 2019 на пост Президента Украины, в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины принимаю на себя с этого дня полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины», — говорится в тексте документа.

Указ «О принятии полномочий Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины» издан под номером 300.

Ранее СМИ сообщили, что первым указом Владимира Зеленского после инаугурации станет указ о роспуске Рады.

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