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СМИ сообщили о готовности Юлии Скрипаль выступить с публичным заявлением

13:23, 18.05.2019
СМИ сообщили о готовности Юлии Скрипаль выступить с публичным заявлением
Фото: скриншот - youtube.com

Дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия намерена выступить с публичным заявлением. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ее двоюродную сестру Викторию Скрипаль.

По ее словам, в ближайшее время Юлия планирует выйти на связь, чтобы заявить, что все-таки не собирается возвращаться в Россию. Она добавила, что одна из подруг Юлии пытается продать ее квартиру в России.

Последний раз сестры общались в июле прошлого года. После чего Юлия Скрипаль перестала выходить на связь.

Напомним, ранее сообщалось, что США подготовили новые санкции против России из-за «дела Скрипалей».

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