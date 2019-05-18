СМИ сообщили о готовности Юлии Скрипаль выступить с публичным заявлением
Дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Юлия намерена выступить с публичным заявлением. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ее двоюродную сестру Викторию Скрипаль.
По ее словам, в ближайшее время Юлия планирует выйти на связь, чтобы заявить, что все-таки не собирается возвращаться в Россию. Она добавила, что одна из подруг Юлии пытается продать ее квартиру в России.
Последний раз сестры общались в июле прошлого года. После чего Юлия Скрипаль перестала выходить на связь.
Напомним, ранее сообщалось, что США подготовили новые санкции против России из-за «дела Скрипалей».
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