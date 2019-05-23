В прошлом году в России погибли более 400 полицейских

По итогам прошлого года в России погибло 408 сотрудников МВД России.

Как сообщил замглавы ведомства Игорь Зубов в выступлении в Госдуме, в случае гибели полицейского сумма выплаты составляет 3,843 млн рублей. Таким образом, в прошлом году был выплачен 1,568 млрд рублей, пишет «РИА Новости».

Число полицейских, получивших увечья, превысило 510. Каждому выплатили 2,564 млн рублей .

Напомним, что последний известный случай смерти полицейского в Татарстане произошел в марте. Утром 22 марта 2019 года перед зданием УВД Нижнекамска на старшего участкового, майора полиции Динара Саматова напал неизвестный молодой человек с кухонным ножом. 33-летний полицейский получил тяжелые ножевые ранения в шею и скончался в приемном покое Нижнекамской центральной районной больницы. Коллега убитого застрелил нападавшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции.