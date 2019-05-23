В Татарстане 9 банков начали работать с эскроу-счетами

В Республике Татарстан 9 банков приступили к работе с эскроу-счетами. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Вести эту работу уполномочены банк «Дом.рф», Сбербанк, «Газпромбанк», ВТБ, «Альфа-банк», Промсвязьбанк, «Ак Барс Банк», банк «Открытие» и «Аверс», — цитирует Галимову РБК.



По словам официального представителя казанского Кремля, в настоящее время кредитные организации изучают и анализируют документы, которые поступили к ним от строительных компаний.



Также Галимова рассказала, что президент РТ Рустам Минниханов предложил собрать проблемные вопросы, которые могут возникнуть при использовании эскроу-счетов. Их планируется рассмотреть на заседании рабочей группы на федеральном уровне.



Ранее стало известно, что правительство расширило число банков, которые могут работать с эскроу-счетами, с 63 до 100.

