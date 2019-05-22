Власти увеличат число работающих с эскроу-счетами банков в 1,5 раза

Правительство расширило число банков, которые могут работать с эскроу-счетами, с 63 до 100. Это было сделано путем снижения требований к кредитным рейтингам организаций, участвующих в системе проектного финансирования.

Соответствующее постановление правительства было принято 16 мая, пишет РБК.

Эксперты считают, что такой ход поможет региональным банкам и девелоперам. Однако есть опасность, что в схеме смогут участвовать ненадежные кредитные организации.

Теперь открывать счета строительным компаниям для сбережения средств дольщиков смогут банки с кредитным рейтингом не ниже «ВВВ-». Ранее такая возможность была только у банков с показателем не ниже уровня «A-» агентства АКРА или не ниже уровня «ruA» агентства «Эксперт РА».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин поручил подготовить до 1 июля изменения в законодательство, которые упростят получение разрешений на строительство жилья с использованием эскроу-счетов.

