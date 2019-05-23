Орешкин: в Минэкономразвития удивились данным Росстата о росте промышленности

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что в его ведомстве удивились данным Росстата о рекордном росте промышленности. Он допустил, что статслужба может скорректировать свой отчет.

«Нас тоже эти данные удивили. Понятно, что там в общей цифре роста — это не такое большое изменение, даже без этих данных рост был бы больше 3% по этому показателю», — передает слова министра ТАСС.

Орешкин добавил, что статистические данные регулярно пересматриваются по мере поступления уточнений.

Напомним, что Росстат отчитался о росте промпроизводства в стране за апрель на 4,9% в годовом выражении. Однако в СМИ заподозрили ошибку, поскольку основной рост обеспечил скачок в добыче газа, а профильные ведомства такого скачка не зафиксировали.