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Орешкин: в Минэкономразвития удивились данным Росстата о росте промышленности

13:46, 23.05.2019
Орешкин: в Минэкономразвития удивились данным Росстата о росте промышленности
Фото: kremlin.ru

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин рассказал, что в его ведомстве удивились данным Росстата о рекордном росте промышленности. Он допустил, что статслужба может скорректировать свой отчет.

«Нас тоже эти данные удивили. Понятно, что там в общей цифре роста — это не такое большое изменение, даже без этих данных рост был бы больше 3% по этому показателю», — передает слова министра ТАСС.

Орешкин добавил, что статистические данные регулярно пересматриваются по мере поступления уточнений.

Напомним, что Росстат отчитался о росте промпроизводства в стране за апрель на 4,9% в годовом выражении. Однако в СМИ заподозрили ошибку, поскольку основной рост обеспечил скачок в добыче газа, а профильные ведомства такого скачка не зафиксировали.

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