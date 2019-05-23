Жириновский предложил оставить работать в Госдуме только депутатов-москвичей

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил депутатам нижней палаты парламента из регионов работать в своих субъектах и оставить в ней только депутатов из Москвы.

«Они (депутаты) разрываются на три дома: свекровь, тесть, любовница, жена, дети. Измучились депутаты. Пусть на местах все работают, а в Москве, в центре, — только москвичи, и решают федеральные проблемы... Зачем Пензе Иран? Он ее совершенно не интересует. Пусть центральные федеральные органы формируются из москвичей», — сказал Жириновский.

Как сообщает «РИА Новости», идею Жириновского не поддержали другие депутаты.

«Представители должны работать и в Думе, и на местах... А если только центральная часть России будет участвовать в решении многих вопросов, на окраинах как была голытьба, так она будет... Все должны участвовать в решении государственных вопросов. Все до одного», — сказал представитель КПРФ Николай Харитонов.



Ранее в Госдуме предложили освободить муниципальных депутатов от декларирования доходов.