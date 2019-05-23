МВД обнаружило производство поддельных автозапчастей, сбываемых в Тольятти

Сотрудники МВД обнаружили в Ярославской области производство поддельных запчастей для автомобилей. Продукция поставлялась в Тольятти (Самарская область) для оптовых продаж.

«Установлено, что кузовные части производились на территории города Переславль-Залесский Ярославской области в помещениях, арендованных одной из коммерческих организаций, где работали более 20 человек. В ходе обыска обнаружено и изъято более 3,5 тысячи контрафактных запчастей и 11 пресс-форм для изготовления деталей и иных составляющих», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, расследованием занимались сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Самарской и Ярославской областей.

Общий ущерб правообладателям оценивается примерно 7,3 млн рублей, добавила Волк.