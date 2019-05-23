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Минниханов обсудил с Андреем Бокаревым поставки продукции «Трансмашхолдинга» в Татарстан

13:44, 23.05.2019
Минниханов обсудил с Андреем Бокаревым поставки продукции «Трансмашхолдинга» в Татарстан
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с председателем совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» Андреем Бокаревым.

В рамках беседы обсуждались вопросы сотрудничества, в том числе в части поставок продукции для транспортной отрасли, передает пресс-служба президента РТ.

Отметим, что «Трансмашхолдинг» является одним из крупнейших производителей подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия холдинга производят магистральные и промышленные электровозы, магистральные и маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны метро, электропоезда и другую продукцию.

Ранее Рустам Минниханов провел встречу с заместителем министра транспорта России Иннокентием Алафиновым и председателем правления Росавтодора Вячеславом Петушенко. В ходе беседы обсуждались вопросы совершенствования транспортной инфраструктуры Татарстана.

ОбществоВласть Татарстан
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