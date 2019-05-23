Минниханов обсудил с Андреем Бокаревым поставки продукции «Трансмашхолдинга» в Татарстан

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с председателем совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» Андреем Бокаревым.



В рамках беседы обсуждались вопросы сотрудничества, в том числе в части поставок продукции для транспортной отрасли, передает пресс-служба президента РТ.



Отметим, что «Трансмашхолдинг» является одним из крупнейших производителей подвижного состава для рельсового транспорта. Предприятия холдинга производят магистральные и промышленные электровозы, магистральные и маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны метро, электропоезда и другую продукцию.



Ранее Рустам Минниханов провел встречу с заместителем министра транспорта России Иннокентием Алафиновым и председателем правления Росавтодора Вячеславом Петушенко. В ходе беседы обсуждались вопросы совершенствования транспортной инфраструктуры Татарстана.

