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Минниханов обсудил с представителями Минтранса РФ и Росавтодора развитие дорожной сети Татарстана

12:55, 23.05.2019
Минниханов обсудил с представителями Минтранса РФ и Росавтодора развитие дорожной сети Татарстана
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с заместителем министра транспорта России Иннокентием Алафиновым и председателем правления Росавтодора Вячеславом Петушенко.

В ходе беседы обсуждались вопросы совершенствования транспортной инфраструктуры региона, реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также ряд других актуальных вопросов, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что на ремонт дорог в Казани в 2019 году потратят более 3 млрд рублей, из них 1 млрд из республиканского бюджета.

Ранее президент Рустам Минниханов обсудил вопросы развития железнодорожной инфраструктуры с начальником Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» — Анатолием Лесуном.

ОбществоВласть Татарстан
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