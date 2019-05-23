Минниханов обсудил с представителями Минтранса РФ и Росавтодора развитие дорожной сети Татарстана

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу с заместителем министра транспорта России Иннокентием Алафиновым и председателем правления Росавтодора Вячеславом Петушенко.



В ходе беседы обсуждались вопросы совершенствования транспортной инфраструктуры региона, реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также ряд других актуальных вопросов, передает пресс-служба президента РТ.



Напомним, что на ремонт дорог в Казани в 2019 году потратят более 3 млрд рублей, из них 1 млрд из республиканского бюджета.



Ранее президент Рустам Минниханов обсудил вопросы развития железнодорожной инфраструктуры с начальником Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» — Анатолием Лесуном.

