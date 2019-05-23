Суд снял арест со счетов Навального, наложенный по делу «Ив Роше»

Замоскворецкий суд Москвы снял арест со счетов оппозиционера Алексея Навального. Он был наложен по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

«Ходатайство представителя Алексея Навального о снятии ареста денежных средств и ценных бумаг, наложенного Басманным судом Москвы в 2013 году, удовлетворить», — передает ТАСС слова судьи Натальи Чепрасовой.

В ходе заседания прокурор попросил оставить деньги под арестом, поскольку одной из свидетельниц до сих пор не выплачены издержки в размере 18 тысяч рублей.

Басманный суд в 2013 году арестовал акции ряда компаний, денежные средства, находящиеся на счетах в нескольких банках, а также изъятые в ходе обысков по месту жительства. Кроме того, арест был наложен на долю Навального в уставном капитале ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению».

Напомним, что 30 декабря 2014 года Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными Замоскворецким судом Москвы по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Алексей получил 3,5 года условно, его брат — 3,5 года реального срока лишения свободы.