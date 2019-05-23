Защитник «Рубина» Егор Сорокин попал в итоговую заявку сборной России на июньские матчи

Тренерский штаб национальной сборной России по футболу определился с итоговым списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к июньским отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года. В итоговую заявку попал и защитник казанского «Рубина» Егор Сорокин.

8 июня сборная России сыграет в Саранске (стадион «Мордовия Арена», начало матча — в 19.00 мск) с Сан-Марино и 11 июня — с Кипром в Нижнем Новгороде (стадион «Нижний Новгород», начало матча — в 21.45 мск).

Всего в списке значится 30 футболистов. Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 30 мая в Новогорске, сообщает официальный Twitter сборной России.