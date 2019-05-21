На пленарном заседании WorldSkills Russia заявили о желании молодежи вернуться к распределительной системе

По словам научного руководителя Института образования НИУ ВШЭ Исака Фрумина, молодежь испытывает необходимость в навигации.

«Многие переживают, что нет распределения после университета. Растет ностальгия по распределению. Было хорошо, когда ставили на рельсы, и ты по ним катился», — отметил Фрумин. При этом все более приоритетной для молодого специалиста становится самостоятельность — умение брать на себя ответственность.

Напомним, сегодня в Международном выставочном центре «Казань Экспо» прошла пленарная сессия чемпионата WorldSkills Russia, в работе которой приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

