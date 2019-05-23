Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу

Указ новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады VIII созыва официально вступил в силу.

Досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля текущего года. Кабинету министров поручено обеспечить финансирование проведения выборов в стране, пишет газета «Урядовый курьер».

Стоит отметить, изначально очередные выборы в Раду планировались в октябре 2019 года.

Напомним, объявление о роспуске Верховной рады было озвучено Зеленским во время церемонии инаугурации. Позже он назвал главную причину для роспуска.