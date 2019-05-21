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Зеленский назвал главную причину для роспуска Верховной рады

15:24, 21.05.2019
Зеленский назвал главную причину для роспуска Верховной рады
Фото: president.gov.ua

По словам президента Украины Владимира Зеленского, главным аргументом для роспуска Верховной рады является низкое доверие граждан к парламенту. Сейчас оно составляет 4%.

«Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий», — цитирует Зеленского пресс-служба администрации президента.

Юридическим основанием, как сообщил украинский лидер, является то, что с 2016 года в Раде не существовало коалиции.

Накануне прошла инаугурация Владимира Зеленского, он вступил в должность президента Украины. Во время церемонии он объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва.

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