В России шесть видов животных находятся под угрозой исчезновения

Шесть видов животных находятся в России под угрозой исчезновения из-за хозяйственной человеческой деятельности. Об этом сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

Среди животных, над которыми нависла угроза исчезновения, — сайгак, переднеазиатский леопард, кулик-лопатень, кречет, сахалинский осетри и калуга.

«Исчезновение такого вида из природы влечет за собой необратимую «цепную реакцию», нарушается баланс и экосистема начинает рушиться как карточный домик», — отметили в пресс-службе фонда.

Отмечается, что популяция некоторых видов, находившихся на грани вымирания в XX веке, возросла в результате усилий специалистов. Это амурские тигры (рост с 50 до 580 особей) и дальневосточные леопарды (с 30 до 110 особей).

Напомним, ранее WWF выступил против разведения снежных барсов в заповеднике в Зеленодольском районе Татарстана.